Сбербанк не наблюдает перегрева в экономике
11:35 14.06.2023
Сбербанк видит восстановительный рост в экономике, компенсирующий прошлогоднее снижение, перегрева не наблюдается ни в одном из секторов. Об этом сказал вице-президент, директор департамента финансов банка Тарас Скворцов в интервью Reuters.
Аналитический ресурс банка – СберИндекс показал, что за май потребительские расходы выросли к аналогичному периоду прошлого года на 7,3% в реальном выражении и на 10,2% – в номинальном. «По данным СберИндекса, сейчас наблюдается очень сильный спрос в категориях услуг и общественного питания», – сообщил Скворцов. «В непродовольственных товарах, особенно в товарах длительного пользования, таких как мебель, строительные материалы, бытовая техника, восстановление спроса сейчас только началось», – добавил он.
«Рост год к году виден только на фоне спада, который был по этим категориям в 2022 году в этот период. Что касается продовольственных товаров, то там темпы роста замедлились до 1,5% на фоне высокой базы прошлого года, и, конечно, сложно этот спрос называть перегретым. На наш взгляд, речь идет о восстановительном росте, компенсирующем прошлогоднее снижение, и перегрева мы не видим ни в одном из секторов», – считает Скворцов.
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