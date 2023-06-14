Сенатор США блокировал продажу оружия Венгрии из-за отказа принять Швецию в НАТО
12:00 14.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Старший республиканец в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США Джим Риш (от штата Айдахо) заблокировал поставку Венгрии американского оружия на сумму 735 млн долларов из-за того, что Будапешт затягивает ратификацию членства Швеции в НАТО. Об этом Риш сообщил в опубликованном в среду интервью газете «Вашингтон пост».
«Уже в течение некоторого времени я напрямую выражаю обеспокоенность венгерскому парламенту из-за его отказа двигаться вперед в голосовании за принятие Швеции в НАТО, — сказал он. — Так как уже июнь, а вопрос все еще не решен, я решил приостановить продажу нового американского оружия Венгрии». В заблокированный пакет входили 24 реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS («Хаймарс»), боеприпасы, а также соответствующее техническое оснащение и запчасти. Как считает Риш, блокировка поставки позволит США надавить на Венгрию, чтобы Будапешт дал добро на расширение альянса в преддверии следующего саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.
Американские чиновники, как сообщает газета, обеспокоены тем, что решение Венгрии и Турции отложить ратификацию членства Швеции в Североатлантическом альянсе рискует выставить альянс разделенным и неэффективным. Посол США в Будапеште Дэвид Прессман заявил, что у США есть «реальные опасения по поводу принимаемых Венгрией стратегических решений».
Вступление Швеции в НАТО осложняется позицией Венгрии. По словам премьера страны Виктора Орбана, его страна пока не готова рассматривать вопрос ратификации шведской заявки на вступление в альянс, поскольку между Будапештом и Стокгольмом сохраняются серьезные разногласия. Правительство выражало недовольство в связи с тем, что в последние годы шведские политики регулярно выдвигали против Венгрии необоснованные обвинения в отходе от демократии и требовали блокировки причитающихся ей средств Евросоюза.
НОВОСТИ
- 13:05 14.06.2023
- Китай выдворяет последнего аккредитованного в стране индийского журналиста — СМИ
- 13:00 14.06.2023
- Под Авдееевкой ВС РФ спасли раненых солдат ВСУ, оставленных сослуживцами
- 12:55 14.06.2023
- Сбер: Наш симулятор Sim4Rec помогает разработчикам быстрее совершенствовать рекомендательные системы
- 12:45 14.06.2023
- Сбер: Мы разработали алгоритм, который в разы ускоряет обучение моделей искусственного интеллекта
- 12:37 14.06.2023
- Сбер: Геоаналитика на основе искусственного интеллекта помогает решать огромный спектр прикладных задач
- 12:32 14.06.2023
- Путин сменил посла РФ в Азербайджане
- 12:20 14.06.2023
- Ситуация в Судане тяжелая — замглавы МИД РФ
- 12:05 14.06.2023
- Страны НАТО хотят продлить полномочия Столтенберга из-за разногласий о преемнике — FT
- 11:35 14.06.2023
- Сбербанк не наблюдает перегрева в экономике
- 11:32 14.06.2023
- Путин поручил интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать