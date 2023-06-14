Сенатор США блокировал продажу оружия Венгрии из-за отказа принять Швецию в НАТО

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Старший республиканец в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США Джим Риш (от штата Айдахо) заблокировал поставку Венгрии американского оружия на сумму 735 млн долларов из-за того, что Будапешт затягивает ратификацию членства Швеции в НАТО. Об этом Риш сообщил в опубликованном в среду интервью газете «Вашингтон пост».

«Уже в течение некоторого времени я напрямую выражаю обеспокоенность венгерскому парламенту из-за его отказа двигаться вперед в голосовании за принятие Швеции в НАТО, — сказал он. — Так как уже июнь, а вопрос все еще не решен, я решил приостановить продажу нового американского оружия Венгрии». В заблокированный пакет входили 24 реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS («Хаймарс»), боеприпасы, а также соответствующее техническое оснащение и запчасти. Как считает Риш, блокировка поставки позволит США надавить на Венгрию, чтобы Будапешт дал добро на расширение альянса в преддверии следующего саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

Американские чиновники, как сообщает газета, обеспокоены тем, что решение Венгрии и Турции отложить ратификацию членства Швеции в Североатлантическом альянсе рискует выставить альянс разделенным и неэффективным. Посол США в Будапеште Дэвид Прессман заявил, что у США есть «реальные опасения по поводу принимаемых Венгрией стратегических решений».

Вступление Швеции в НАТО осложняется позицией Венгрии. По словам премьера страны Виктора Орбана, его страна пока не готова рассматривать вопрос ратификации шведской заявки на вступление в альянс, поскольку между Будапештом и Стокгольмом сохраняются серьезные разногласия. Правительство выражало недовольство в связи с тем, что в последние годы шведские политики регулярно выдвигали против Венгрии необоснованные обвинения в отходе от демократии и требовали блокировки причитающихся ей средств Евросоюза.