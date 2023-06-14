Страны НАТО хотят продлить полномочия Столтенберга из-за разногласий о преемнике — FT
12:05 14.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны — члены НАТО склоняются к варианту с продлением срока полномочий генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга из-за возникших трудностей при согласовании кандидатуры его преемника. Об этом в среду сообщила британская газета «Файнэншл таймс» со ссылкой на источники.
«В интересах преемственности это имеет смысл, — заявил один из высокопоставленных западных дипломатов, который обсуждал со Столтенбергом возможность продления его мандата, действующего до 30 сентября. — Он бы пошел на это. Он человек долга». Издание сообщает, что пролонгация полномочий Столтенберга может стать краткосрочным компромиссным вариантом для стран — членов НАТО до выбора его преемника уже в следующем году.
Как отметила газета, вариант с продлением полномочий нынешнего генсека альянса возник вследствие того, что два основных кандидата на должность нового руководителя военного блока — премьер-министр Дании Метте Фредериксен и министр обороны Великобритании Бен Уоллес — не смогли заручиться единогласной поддержкой среди участников объединения. По информации издания, ряд стран альянса выступают за то, чтобы впервые назначить женщину на пост генсека НАТО, в то время как другие хотели бы видеть представителя Восточной Европы во главе альянса.
Наиболее крупные страны — члены НАТО, включая США, полагают, что пост генсека должен занять бывший или действующий глава правительства, у которого было бы больше авторитета в глазах всех участников блока. Источники газеты добавили, что Франция и ФРГ пока склоняются в пользу кандидатуры Фредериксен, однако президент США Джо Байден на встрече с ней 5 июня в Вашингтоне не выразил ей «полную поддержку».
Сам Столтенберг, как подчеркнуло издание, недоволен отсутствием ясности относительно своего будущего. При этом члены его команды в Брюсселе уже начали готовиться к возвращению в свои родные страны, указала газета.
Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте того же года лидеры стран альянса на саммите приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года.
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