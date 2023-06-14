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НОВОСТИ

Ситуация в Судане тяжелая — замглавы МИД РФ

12:20 14.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация в Судане по-прежнему тяжелая, боевые действия продолжаются, Москва находится в контакте с посольством России. Об этом заявил в среду ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

«В Судане тяжело, наше посольство находится в Хартуме, постоянно каждый день мы в контакте с нашим послом. <…> Но обстановка, действительно, очень тревожная», — сказал он.

«К сожалению, надежного прекращения боевых действий добиться пока не удалось, несмотря на старания некоторых наших партнеров», — отметил дипломат.

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