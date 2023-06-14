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НОВОСТИ

Путин сменил посла РФ в Азербайджане

12:32 14.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назначил послом в Азербайджане Михаила Евдокимова, освободив с этого поста Михаила Бочарникова. Соответствующие указы главы государства опубликованы на официальном портале правовой информации.

«Назначить Евдокимова Михаила Николаевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Азербайджанской Республике», — говорится в тексте одного из указов.

Другим указом от этой должности освобожден Михаил Бочарников.

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