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Сбер: Геоаналитика на основе искусственного интеллекта помогает решать огромный спектр прикладных задач

12:37 14.06.2023

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках ПМЭФ-2023 представил новое решение Сбера на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ) – геоаналитическую платформу «Геометрия».

Нейросеть выполняет препроцессинг спутниковых снимков, размечает отдельные объекты (например, поле, лес, здание и др.) и определяет их свойства по различным параметрам. Представленная на платформе разметка дает возможность создавать прикладные ИИ-модели, существенно экономя время на разработку. При использовании такого подхода создание ИИ-модели происходит в четыре раза быстрее по сравнению с разработкой аналогичной модели с нуля.

Платформа может применяться для решения широкого спектра задач – от климатического мониторинга и прогнозирования урожая до мониторинга свободных мест на парковках, детекции изменений в городской застройке и помощи в выборе локаций для открытия новых бизнес-объектов.

Сегодня на платформе уже доступно 12 видов объектов, в разработке – еще более 30. Реализован ряд успешных пилотных проектов.

«Геоаналитика на основе искусственного интеллекта помогает решать огромный спектр прикладных задач, особенно если есть универсальная платформа, – отметил Александр Ведяхин. – Именно такое решение разработала команда Sber AI. Оно актуально в лесном и городском хозяйстве, на стройках, в земледелии и животноводстве, климатологии и других сферах. Платформа «Геометрия» отлично подходит для верификации статистики – например, качества дорожного строительства, урожайности полей, состояния Северного морского пути, а также для мониторинга реализации национальных проектов. В будущем на базе платформы коммерческие и государственные организации смогут разрабатывать собственные геоаналитические приложения».

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