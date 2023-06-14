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Под Авдееевкой ВС РФ спасли раненых солдат ВСУ, оставленных сослуживцами

13:00 14.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные спасли двоих раненых украинских военнослужащих, брошенных на линии фронта под Авдеевкой в ДНР. Об этом в среду сообщил ТАСС представитель силовых структур региона.

«В ходе обследования оставленных ВСУ позиций под Авдеевкой были обнаружены двое тяжело раненных украинских военнослужащих. Это результат неудачной контратаки украинской армии. Они попали под шквальный огонь нашей артиллерии. В итоге, сослуживцы их бросили, спасаясь бегством, оставив товарищей по оружию умирать. Мы успели оказать им первую медицинскую помощь и эвакуировать с линии фронта», — сказал представитель силовых структур.

По данным силовиков, спасенными оказались военнослужащие 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В настоящее время раненным украинским военнослужащим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее представитель силовых структур региона сообщил ТАСС, что два украинских экипажа БМП сдались в плен российским силам в районе Авдеевки в ДНР. В числе сдавшихся в плен военнослужащих оказались 10 украинских солдат 110-й этой же бригады, среди которых есть тяжелораненые. За помощью в эвакуации взвода к российским силам обратился командир одного из взводов с просьбой об оказании медицинской помощи его раненным солдатам из-за отказа командования бригады в эвакуации. В ходе переговоров украинский командир просил обеспечить безопасный коридор, так как сдача остатков разбитого подразделения проходила на бронетехнике со штатным вооружением. Операция прошла успешно, бойцы ВСУ находятся на территории республик.

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