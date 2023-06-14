13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол РФ в Каире Георгий Борисенко подтвердил, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС.

«Египет подал заявку на вступление в группу БРИКС, потому что одно из начинаний, которым занимается сейчас БРИКС, — это максимальный перевод торговли на альтернативные валюты, будь то национальные или же создание некой совместной валюты. Египет это очень интересует», — отметил дипломат в интервью ТАСС.