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Египет подал заявку на вступление в БРИКС

13:20 14.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол РФ в Каире Георгий Борисенко подтвердил, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС.

«Египет подал заявку на вступление в группу БРИКС, потому что одно из начинаний, которым занимается сейчас БРИКС, — это максимальный перевод торговли на альтернативные валюты, будь то национальные или же создание некой совместной валюты. Египет это очень интересует», — отметил дипломат в интервью ТАСС.

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