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РФ в стратегии нацбезопасности ФРГ названа «самой серьезной угрозой» миропорядку в Европе

13:32 14.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Германии считает Россию в обозримом будущем самой серьезной угрозой безопасности и миропорядку в Европе, но выступает за сохранение политических и военных каналов связи между НАТО и Москвой. Об этом говорится в принятой в среду кабмином ФРГ первой в истории страны стратегии национальной безопасности.

«Сегодняшняя Россия в обозримой перспективе будет самой серьезной угрозой миру и безопасности на евро-атлантическом пространстве», — утверждается в документе. По мнению властей ФРГ, специальная военная операция на Украине стала «вопиющим нарушением Устава ООН и общей европейской системы безопасности».

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