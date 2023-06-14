Зеленский пытался наладить дипломатический контакт с Белоруссией — Лукашенко
14:00 14.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава белорусского государства Александр Лукашенко рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский предпринимал попытку наладить дипломатический контакт с Белоруссией.
«Он [Зеленский] мне предлагает: „Давай поговорим“, — рассказал Лукашенко в интервью телеканалу „Россия-1“. По его словам, переговоры, в которых участвовал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, проходили во Львове. Он не указал, когда состоялись эти контакты.
Лукашенко отметил, что переговоры проходили нормально, пока не вмешались американцы. «Узнали американцы, пошли какие-то трения», — сказал он. Президент Белоруссии также сообщил, что украинская сторона предлагала провести следующий раунд переговоров в Стамбуле, но он отказался.
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