Запорожская АЭС работает на двух блоках, они загружены на 20-30% — Балицкий

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два блока работают на Запорожской атомной электростанции (АЭС), они загружены на 20-30%. Станция не выдает электричество на подстанции, сообщил журналистам врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий на площадке Санкт-Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

«На станции работаю два блока, сами на себя, по 20-30% [загрузка блоков]. <…> Запорожская АЭС в настоящий момент работает в полуштатном режиме, она не выдает электричество на рабочие объекты, подстанции, к сожалению», — сказал Балицкий.