Число пациентов с сахарным диабетом в России выросло на 3 млн за 20 лет

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество больных сахарным диабетом в России за последние 20 лет увеличилось на 3 миллиона человек. Об этом сообщила директор ГНЦ РФ ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в среду.

«Сахарный диабет остается одной из наиболее актуальных проблем в системе здравоохранения во всем мире. <…> В России за последние 20 лет количество пациентов с сахарным диабетом выросло на три миллиона. Это огромные цифры», — сказала она на сессии «Сахарный диабет: новые технологии в основе современной терапии».