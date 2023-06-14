0
0
57
НОВОСТИ

Число пациентов с сахарным диабетом в России выросло на 3 млн за 20 лет

14:32 14.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество больных сахарным диабетом в России за последние 20 лет увеличилось на 3 миллиона человек. Об этом сообщила директор ГНЦ РФ ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в среду.

«Сахарный диабет остается одной из наиболее актуальных проблем в системе здравоохранения во всем мире. <…> В России за последние 20 лет количество пациентов с сахарным диабетом выросло на три миллиона. Это огромные цифры», — сказала она на сессии «Сахарный диабет: новые технологии в основе современной терапии».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:47 14.06.2023
Собянин подал в Мосгоризбирком документы для участия в выборах мэра Москвы
0
14
14:45 14.06.2023
Клиентом Сбера можно будет стать, не выходя из дома
0
22
14:12 14.06.2023
Запорожская АЭС работает на двух блоках, они загружены на 20-30% — Балицкий
0
101
14:00 14.06.2023
Зеленский пытался наладить дипломатический контакт с Белоруссией — Лукашенко
0
123
13:32 14.06.2023
РФ в стратегии нацбезопасности ФРГ названа «самой серьезной угрозой» миропорядку в Европе
0
182
13:20 14.06.2023
Египет подал заявку на вступление в БРИКС
0
190
13:05 14.06.2023
Китай выдворяет последнего аккредитованного в стране индийского журналиста — СМИ
0
217
13:00 14.06.2023
Под Авдееевкой ВС РФ спасли раненых солдат ВСУ, оставленных сослуживцами
0
207
12:55 14.06.2023
Сбер: Наш симулятор Sim4Rec помогает разработчикам быстрее совершенствовать рекомендательные системы
0
192
12:45 14.06.2023
Сбер: Мы разработали алгоритм, который в разы ускоряет обучение моделей искусственного интеллекта
0
203

Возврат к списку