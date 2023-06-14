Число пациентов с сахарным диабетом в России выросло на 3 млн за 20 лет
14:32 14.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество больных сахарным диабетом в России за последние 20 лет увеличилось на 3 миллиона человек. Об этом сообщила директор ГНЦ РФ ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в среду.
«Сахарный диабет остается одной из наиболее актуальных проблем в системе здравоохранения во всем мире. <…> В России за последние 20 лет количество пациентов с сахарным диабетом выросло на три миллиона. Это огромные цифры», — сказала она на сессии «Сахарный диабет: новые технологии в основе современной терапии».
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