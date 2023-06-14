Обстановка на флангах в Артемовске стабилизируется — Пушилин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация в Артемовске (украинское название — Бахмут) сложная, но контролируемая, обстановка на флангах стабилизируется. Об этом сообщил журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос ТАСС.

«Мы видим сложную ситуацию, но абсолютно контролируемую <…> в Артемовске, который постоянно обстреливается артиллерией противника, также используются БПЛА. Ситуация стабилизируется достаточно успешно на флангах, которые противник видит как некую точку уязвимости», — сказал он.