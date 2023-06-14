Обстановка на флангах в Артемовске стабилизируется — Пушилин
15:00 14.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация в Артемовске (украинское название — Бахмут) сложная, но контролируемая, обстановка на флангах стабилизируется. Об этом сообщил журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос ТАСС.
«Мы видим сложную ситуацию, но абсолютно контролируемую <…> в Артемовске, который постоянно обстреливается артиллерией противника, также используются БПЛА. Ситуация стабилизируется достаточно успешно на флангах, которые противник видит как некую точку уязвимости», — сказал он.
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