Время обнаружения космических аппаратов к 2027 году сократится в четыре раза — МО РФ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Увеличение контролируемой области околоземного пространства приведет к тому, что время обнаружения космических аппаратов после запуска или маневра к 2027 году сократится в четыре раза. Об этом доложили министру обороны РФ Сергею Шойгу во время проверки несения боевого дежурства на новом объекте системы контроля космического пространства в Западном военном округе.

«Сергею Шойгу доложили, что с увеличением контролируемой области околоземного пространства к 2027 году сократится время обнаружения космических аппаратов после запуска или маневра в 4 раза», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Там отмечается, что время определения назначения космических аппаратов иностранного производства сократится вдвое.