Объем поддельных лекарств в России упал в несколько раз — глава Росздравнадзора

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росздравнадзор фиксирует снижение в несколько раз объема поддельных препаратов в сравнении с 2019 годом. Об этом в среду сообщила глава ведомства Алла Самойлова.

«Благодаря вот этой системе, мы увидели, что количество фальсифицированных лекарственных препаратов, которые <…> сегодня у нас в стране [в обороте], упало практически в несколько раз, то есть это если мы будем говорить [в сравнении] с 2019 годом», — сказала она на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).