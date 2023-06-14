Объем поддельных лекарств в России упал в несколько раз — глава Росздравнадзора
15:32 14.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Росздравнадзор фиксирует снижение в несколько раз объема поддельных препаратов в сравнении с 2019 годом. Об этом в среду сообщила глава ведомства Алла Самойлова.
«Благодаря вот этой системе, мы увидели, что количество фальсифицированных лекарственных препаратов, которые <…> сегодня у нас в стране [в обороте], упало практически в несколько раз, то есть это если мы будем говорить [в сравнении] с 2019 годом», — сказала она на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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