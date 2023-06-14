Клиентом Сбера можно будет стать, не выходя из дома
14:45 14.06.2023
Клиентом Сбера можно будет стать, не приходя в офис банка. Сотрудник банка приедет в удобное для человека место и зарегистрирует его как клиента: проведет идентификацию, подпишет договор банковского обслуживания, подключит номер телефона к банковским сервисам. После проведения идентификации сотрудник выдаст клиенту новую СберКарту в моментальном формате. Также в пилотном режиме для доставки новым клиентам будет доступна Кредитная СберКарта. Об этом сообщила пресс-служба банка в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
В июле услуга станет доступна в пилотном режиме в Санкт-Петербурге, Казани и Уфе. Если она окажется востребованной, то до конца 2023 года новый сервис планируется распространить в других городах России. Доставка карт для новых и действующих клиентов банка в городах пилота займет не более двух часов.
Новая СберКарта в моментальном формате выпускается без имени на карте, во в остальном она ничем не отличается от именной карты: обладает теми же преимуществами и предоставляется на тех же условиях. При этом к будущему клиенту приедет не курьер, а квалифицированный финансовый консультант – сотрудник выездного сервиса, который при необходимости проконсультирует по различным банковским продуктам и поможет их оформить.
Оставить заявку на доставку карты можно на сайте банка в разделе «Дебетовые карты». При встрече с сотрудником банка понадобятся паспорт и телефон. Чтобы пользоваться онлайн-сервисами в своем смартфоне, клиенту необходимо установить приложение СберБанк Онлайн и зарегистрироваться в нем по номеру полученной карты.
НОВОСТИ
- 14:47 14.06.2023
- Собянин подал в Мосгоризбирком документы для участия в выборах мэра Москвы
- 14:32 14.06.2023
- Число пациентов с сахарным диабетом в России выросло на 3 млн за 20 лет
- 14:12 14.06.2023
- Запорожская АЭС работает на двух блоках, они загружены на 20-30% — Балицкий
- 14:00 14.06.2023
- Зеленский пытался наладить дипломатический контакт с Белоруссией — Лукашенко
- 13:32 14.06.2023
- РФ в стратегии нацбезопасности ФРГ названа «самой серьезной угрозой» миропорядку в Европе
- 13:20 14.06.2023
- Египет подал заявку на вступление в БРИКС
- 13:05 14.06.2023
- Китай выдворяет последнего аккредитованного в стране индийского журналиста — СМИ
- 13:00 14.06.2023
- Под Авдееевкой ВС РФ спасли раненых солдат ВСУ, оставленных сослуживцами
- 12:55 14.06.2023
- Сбер: Наш симулятор Sim4Rec помогает разработчикам быстрее совершенствовать рекомендательные системы
- 12:45 14.06.2023
- Сбер: Мы разработали алгоритм, который в разы ускоряет обучение моделей искусственного интеллекта
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать