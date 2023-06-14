Клиентом Сбера можно будет стать, не выходя из дома

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Клиентом Сбера можно будет стать, не приходя в офис банка. Сотрудник банка приедет в удобное для человека место и зарегистрирует его как клиента: проведет идентификацию, подпишет договор банковского обслуживания, подключит номер телефона к банковским сервисам. После проведения идентификации сотрудник выдаст клиенту новую СберКарту в моментальном формате. Также в пилотном режиме для доставки новым клиентам будет доступна Кредитная СберКарта. Об этом сообщила пресс-служба банка в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В июле услуга станет доступна в пилотном режиме в Санкт-Петербурге, Казани и Уфе. Если она окажется востребованной, то до конца 2023 года новый сервис планируется распространить в других городах России. Доставка карт для новых и действующих клиентов банка в городах пилота займет не более двух часов.

Новая СберКарта в моментальном формате выпускается без имени на карте, во в остальном она ничем не отличается от именной карты: обладает теми же преимуществами и предоставляется на тех же условиях. При этом к будущему клиенту приедет не курьер, а квалифицированный финансовый консультант – сотрудник выездного сервиса, который при необходимости проконсультирует по различным банковским продуктам и поможет их оформить.

Оставить заявку на доставку карты можно на сайте банка в разделе «Дебетовые карты». При встрече с сотрудником банка понадобятся паспорт и телефон. Чтобы пользоваться онлайн-сервисами в своем смартфоне, клиенту необходимо установить приложение СберБанк Онлайн и зарегистрироваться в нем по номеру полученной карты.