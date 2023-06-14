Песков опроверг информацию, что РФ и Украина якобы хотели договориться об «аренде Крыма»

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крым является неотъемлемой частью России, никакие договоренности об «аренде» полуострова с Украиной не обсуждались, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что глава российского государства Владимир Путин передал ему проект стамбульских договоренностей между Москвой и Киевом, и там, якобы содержался пункт об «аренде Крыма».

«Нет, это не так», — сказал Песков в ответ на вопрос, действительно ли обсуждалась такая возможность. «Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации, это российский регион», — подчеркнул он.