Польша давно предупреждала, что миграционная политика ЕС кончится катастрофой — премьер
16:12 14.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша уже давно предупреждала Брюссель, что миграционная политика Евросоюза закончится катастрофой, и не будет платить за ошибки нескольких богатых стран ЕС. Об этом в среду написал в своем «Твиттере» премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Почему мы должны платить за ошибки богатых стран Европейского союза?» — задал вопрос глава польского правительства. «Мы не будем платить безопасностью поляков и полек за кошмарные ошибки [, совершенные из-за] наивности нескольких европейских столиц, — продолжил Моравецкий. — Мы годами предупреждали, что миграционная политика Европейского союза закончится катастрофой».
Польский премьер напомнил, что «сегодня ЕС пытается заставить Польшу принимать нелегальных мигрантов из других стран или заставить платить по 22 тыс. евро в год за каждого человека».
«Польша не допустит, пока [у власти] правительство [партии] „Закон и справедливость“, чтобы те, кто занимается контрабандой людьми, диктовали условия Европейскому союзу, — написал далее Моравецкий. — Мы говорим „стоп“ принудительной релокации».
В мае председательствующая в ЕС Швеция поддержала предложение Еврокомиссии о реформе системы предоставления убежища мигрантам в Евросоюзе. Одобренное Швецией предложение ЕК заключалось в том, чтобы переместить в другие страны ЕС от 30 до 120 тыс. мигрантов, находящихся в государствах Евросоюза с избыточным количеством беженцев. Государство, не согласное принимать беженцев, обязано будет выплатить за каждого не принятого мигранта «финансовый эквивалент» в размере 22 тыс. евро.
Ранее об отказе Польши принимать мигрантов из других стран ЕС уже заявили глава польского МВД Мариуш Каминьский, лидер правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский и ряд других политических деятелей.
НОВОСТИ
- 16:18 14.06.2023
- Сбер принял участие в дискуссии о развитии малого и среднего производственного бизнеса
- 16:00 14.06.2023
- Песков опроверг информацию, что РФ и Украина якобы хотели договориться об «аренде Крыма»
- 15:32 14.06.2023
- Объем поддельных лекарств в России упал в несколько раз — глава Росздравнадзора
- 15:12 14.06.2023
- Время обнаружения космических аппаратов к 2027 году сократится в четыре раза — МО РФ
- 15:00 14.06.2023
- Обстановка на флангах в Артемовске стабилизируется — Пушилин
- 14:47 14.06.2023
- Собянин подал в Мосгоризбирком документы для участия в выборах мэра Москвы
- 14:45 14.06.2023
- Клиентом Сбера можно будет стать, не выходя из дома
- 14:32 14.06.2023
- Число пациентов с сахарным диабетом в России выросло на 3 млн за 20 лет
- 14:12 14.06.2023
- Запорожская АЭС работает на двух блоках, они загружены на 20-30% — Балицкий
- 14:00 14.06.2023
- Зеленский пытался наладить дипломатический контакт с Белоруссией — Лукашенко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать