Госдума разрешает судимым и ограниченно годным служить в ВС РФ по контракту
16:32 14.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, который позволяет гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе, заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах (ВС) РФ.
Документ был внесен на рассмотрение палаты главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым и его первым заместителем Андреем Красовым в мае. Инициатива предлагает прописать в законе «О воинской обязанности и военной службе», что в период мобилизации, военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ может быть заключен с гражданами, отбывшими наказание, судимость которых погашена, а также с гражданами, имеющими судимость (за исключением тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления), и с совершившими преступления небольшой или средней тяжести, если предварительное расследование приостановлено. Особенности заключения таких контрактов определит Минобороны РФ.
Кроме того, согласно документу, контракты с ВС РФ смогут заключать граждане, признанные ограниченно годными к военной службе.
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