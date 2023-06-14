Сбер принял участие в дискуссии о развитии малого и среднего производственного бизнеса

16:18

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) прошел Российский форум малого и среднего предпринимательства. На панельной сессии «Новые подходы к развитию и трансформации производственных МСП: индустриализация 2.0» выступил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Как отметили многие участники дискуссии, в условиях санкционного давления, нарушения цепочек поставок из недружественных стран отечественная промышленность столкнулась с новыми вызовами по обеспечению технологического суверенитета, производству критически важной промышленной продукции и компонентов. В сложившейся ситуации особая роль отводится производственным малым и средним предприятиям (МСП), которые являются поставщиками крупных заказчиков. В первую очередь надо иметь мощную и мобильную промышленность, которая обеспечит остальные отрасли экономики.

Участники дискуссии привели примеры успешного взаимодействия и кооперации производственного МСП с крупным бизнесом, а также обсудили, какие инструменты и стимулы для развития применяются в отношении малых и средних производств.

Модератор дискуссии, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова, предложила участникам сессии рассказать о проблемах, которые мешают российской промышленности сделать рывок вперед. Например, повторить успех индустриализации СССР начала XX века, когда экономика в стране росла на 70% ежегодно.

Как отметил Анатолий Попов, для рывка в российской промышленности необходимы наукоемкие производства, вложения в научные исследования. Примером страны, где успешно в связке работают бизнес и наука, может стать Китай. Там развиты технопарки, в которых предприниматели могут не только получить крупный грант на разработку нового продукта, но и поддержку на пути к достижению цели. В России бизнесмены чаще всего оказываются наедине с собой. Спикер отметил, что «так быть не должно, особенно если вопрос касается наукоемких бизнесов». А чтобы экономика страны действительно рванула вперед, нужна грантовая поддержка перспективных стартапов и их сопровождение.

Выступающие были единодушны в том, что прорывному росту экономики сегодня мешают нехватка технологической и компонентной базы, проблемы со сбытом, дорогие финансы и кадровый голод. Многие говорили о необходимости комплексного планирования, а также о расширении господдержки и льготного кредитования малого и среднего бизнеса, который занимается реальным производством.

«Сбер – не просто банк, который размещает средства вкладчиков и выдает кредиты. Мы ставим перед собой задачу стать партнером предпринимателя, чтобы сопровождать его бизнес на всех этапах жизненного цикла, – подчеркнул Анатолий Попов. – Для развития производства необходимо доступное финансирование. Сбер много делает в этом направлении. 15% нашего кредитного портфеля – кредиты МСП, в мае он вырос на 1,7%. У нас автоматически по предодобренным лимитам выдаётся уже порядка 80% кредитов малому бизнесу и примерно 50% – среднему и крупному. Мы умеем финансировать предпринимателей, используя для этого инновационные технологии и большие данные. Но охват кредитования бизнеса в нашей стране явно недостаточен. В Сбере в среднем только у 16% компаний есть кредит. По данным Банка России, среднее значение по стране еще меньше – всего 8,4%. Это значит, что больше 90% российских компаний не имеют кредитов. А за счет чего им развиваться?»

«Чтобы был рост, необходимо расширять льготное кредитование с господдержкой, – уверен Анатолий Попов. – Например, есть отличная госпрограмма промышленной ипотеки. Но у неё ограниченный лимит, который не позволяет помочь многим компаниям. Есть другие госпрограммы, но для них не отработаны гарантийные механизмы. Сбер готов больше кредитовать производственные МСП. В стране должно быть не меньше трети компаний с кредитами. Тогда возможен серьезный рывок в экономике».