«Роснефть» и «Роскосмос» заключили соглашение о сотрудничестве
16:48 14.06.2023
Компания «Роснефть» и госкорпорация по космической деятельности «Роскосмос» в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве в области применения спутниковых систем в производственной деятельности компании.
Стороны будут взаимодействовать по таким направлениям, как геотехнический мониторинг производственных объектов, а также обеспечение связью, теле- и радиовещанием производственных площадок «Роснефти». Также предполагается сотрудничество в области развития дистанционных методов изучения и мониторинга Земли, обнаружения выбросов парниковых газов, в том числе метана.
Взаимодействие с «Роскосмосом» расширяет возможности «Роснефти» по дальнейшему изучению и мониторингу северных регионов страны для реализации уникального высокотехнологичного проекта «Восток Ойл». В рамках сотрудничества представляют интерес сервисы дистанционного зондирования Земли, которые могут обеспечивать всепогодную съемку территорий для проведения гидрометеорологического, геотехнического, геодинамического и экологического мониторинга.
Соглашение о сотрудничестве с «Роскосмосом» предполагает осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, необходимых для реализации проектов в области промышленной безопасности, логистических услуг и грузоперевозок, обеспечения связью и широкополосным интернетом наиболее отдаленных активов компании. Это особенно актуально для проекта «Восток Ойл», располагающегося на севере Красноярского края.
Интерес для «Роснефти» также представляют данные, связанные с определением способности российских лесов поглощать углерод и контролем пожароопасной обстановки. Они могут быть использованы в рамках лесоклиматических проектов, представленных «Роснефтью» в рамках ПМЭФ-2022.
Для эффективной реализации соглашения стороны намерены создать совместные рабочие группы, а также разработать детальный план мероприятий, направленный на развитие научно-технического и производственного потенциала «Роснефти».
«Восток Ойл» – крупнейший инвестиционный проект мировой нефтегазовой отрасли, реализуемый «Роснефтью» на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта превышает 6,5 млрд т премиальной малосернистой нефти. Его конкурентным преимуществом является близость к Северному морскому пути. Реализация проекта обеспечит выполнение поставленной президентом России задачи по увеличению грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн т к 2024 году.
«Восток Ойл» также является одним из самых экологичных проектов. Уже на этапе проектирования закладывается применение передовых технологий в области охраны окружающей среды – от этапа бурения скважин до специализированного исполнения нефтепроводов и танкеров, которыми будет экспортироваться нефть. Проектными решениями предусматривается полная утилизация попутного нефтяного газа. Для энергоснабжения объектов «Восток Ойла» будет использована в том числе ветрогенерация.
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