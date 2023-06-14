«Роснефть» и «Иннопрактика» расширяют сотрудничество в области низкоуглеродного развития
16:50 14.06.2023
Компания «Роснефть» и негосударственный институт развития «Иннопрактика» в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили договор на создание карт геологических объектов на территории России, потенциально пригодных для экологически стабильного хранения СО2.
В их число войдут угольные и соляные пласты, водоносные горизонты, магматические породы, а также истощенные коллекторы нефти и газа. В проекте также примут участие специалисты Геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, а также эксперты из других ведущих научных центров РФ. Результаты работы послужат основой для внедрения решений по снижению эмиссии парниковых газов добывающим и перерабатывающим комплексом «Роснефти».
«Роснефть» первой в российской нефтегазовой отрасли поставила перед собой цель по достижению чистой углеродной нейтральности к 2050 году и включила ее в свою стратегию «Роснефть-2030». Стратегия формулирует кратко- и среднесрочные горизонты климатической повестки: к 2025 году – сокращение абсолютных выбросов парниковых газов на 5%; к 2030 году – снижение выбросов метана до значения менее 0,2%; нулевое рутинное сжигание попутного нефтяного газа; снижение удельных выбросов парниковых газов в сегменте «разведка и добыча» до уровня менее 20 кг СО2/барр. н.э.; к 2035 году – сокращение абсолютных выбросов парниковых газов более чем на 25%.
За последние 3 года (с 2020 по 2022 годы) «зеленые» инвестиции «Роснефти», направленные на повышение экологичности бизнеса и минимизацию воздействия на окружающую среду, составили около 156 млрд руб.
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