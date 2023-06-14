«Роснефть», «Иннопрактика» и «Росгео» расширяют сотрудничество в изучении континентального шельфа России

16:55

В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) компания «Роснефть», негосударственный институт развития «Иннопрактика» и АО «Росгео» заключили договоры на проведение научно-исследовательских работ по изучению континентального шельфа России.

Документы предусматривают бурение малоглубинных стратиграфических скважин в Восточно-Сибирском море. Работы будут выполнены с отечественного инженерно-бурового судна «Бавенит», принадлежащего АО «Росгеология». Оно укомплектовано под задачи экспедиции новейшим отечественным оборудованием.

Целью научной экспедиции является отбор керна. Этот ценный каменный материал служит прямым источником геологической информации, необходимой для определения возраста (стратификации), состава и условий формирования пород шельфа Восточной Арктики и прогнозирования состояния нефтегазовых систем региона. Комплексные лабораторно-аналитические и камеральные исследования будут выполнены силами «Иннопрактики» на базе геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Научно-исследовательский проект по проведению стратиграфического бурения в северных морях России стартовал в 2020 году. В ходе экспедиции «Роснефти» было выполнено первое в истории изучения континентального шельфа России бурение малоглубинных скважин на севере Карского моря. В 2021 году компания продолжила исследования в акватории моря Лаптевых, в 2022 году – в Чукотском море. Анализ добытого уникального каменного материала позволит ученым построить достоверную геологическую модель всего арктического региона.