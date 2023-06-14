Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете операций по смене пола

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о запрете операций по смене пола, за исключением случаев лечения врожденных аномалий у детей. Кроме того, органам ЗАГС запретят вносить изменения в документы на основе медицинских справок о смене пола.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты депутатами всех пяти думских фракций во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в мае. Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» предлагается дополнить положением, согласно которому «запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека», в том числе формирование первичных или вторичных половых признаков.