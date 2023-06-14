Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием теплой телеграммой — Ушаков
17:12 14.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с предстоящим 15 июня 70-летием «теплой телеграммой». Об этом журналистам сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, признавшись, что в Кремле не стали добавлять к посланию подарок в виде любимого китайским лидером российского мороженого.
«15 июня день рождения у одного близкого нашего друга — руководителя огромной страны, Китайской Народной Республики. И мы поздравляем нашего друга в первую очередь», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС, планирует ли Путин поздравить экс-президента США Дональда Трампа с отмечаемым сегодня 77-летием. Ушаков уточнил, что Си Цзиньпину от Путина телеграмма «направлена очень теплая».
На вопрос, отправлено ли в Пекин мороженое, Ушаков признался: «Нет, мороженое, нет». «А надо было? Недоработка значит, не Путина, а наша недоработка», — заметил с улыбкой помощник президента.
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