Генсек НАТО подтвердил потери западной техники ВСУ

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил потери западной техники Вооруженными силами Украины (ВСУ), отметив, что альянс ожидает 15 июня информации на эту тему от министра обороны Украины Алексея Резникова.

«Мы получим доклад от Резникова и генералов, которые посетят заседание. <…> За общим столом я надеюсь получить более четкое представление о ситуации на поле боя», — сказал Столтенберг в среду на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

«Когда начинается такое масштабное наступление <…>, конечно, будут потери. Это касается и боевой техники НАТО», — подчеркнул генсек.