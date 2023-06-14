0
0
7
НОВОСТИ

«Роснефть» и «Иннопрактика» усовершенствуют цифровые технологии исследования керна

17:42 14.06.2023

Компания «Роснефть» и негосударственный институт развития «Иннопрактика» в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о продолжении разработки цифровых технологий исследований керна. Стороны договорились расширить функционал корпоративного программного комплекса «РН-Цифровой керн».

Данная программа создана ООО «Тюменский нефтяной научный центр» (входит в научно-проектный блок «Роснефти») совместно с компанией «Иннопрактика» и не имеет аналогов в России и в мире по своим алгоритмам и модулям. Математическое моделирование свойств керна позволяет получить данные для прогнозирования содержания углеводородов в пласте, построения его гидродинамической модели и подбора наиболее эффективных методов разработки увеличения нефтеотдачи.

Обновленная версия программного комплекса «РН-Цифровой керн» позволит одновременно моделировать совместное течение нефти, газа и воды в керне и рассчитать одно из важнейших свойств горной породы – проницаемость трехфазной системы. Таких результатов практически невозможно достигнуть при помощи физических экспериментов с керном.

«Роснефть» успешно создает программное обеспечение, охватывающее все ключевые процессы нефтегазодобычи и применяемое для решения задач в области геологии, проектирования, разработки и эксплуатации месторождений. IT-продукты компании превосходят импортные аналоги по скорости, перечню решаемых задач, применению современных алгоритмов и понятному интерфейсу.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 14.06.2023
Генсек НАТО подтвердил потери западной техники ВСУ
0
20
16:32 14.06.2023
Госдума разрешает судимым и ограниченно годным служить в ВС РФ по контракту
0
60
15:12 14.06.2023
Время обнаружения космических аппаратов к 2027 году сократится в четыре раза — МО РФ
0
94
15:00 14.06.2023
Обстановка на флангах в Артемовске стабилизируется — Пушилин
0
98
13:00 14.06.2023
Под Авдееевкой ВС РФ спасли раненых солдат ВСУ, оставленных сослуживцами
0
123
11:00 14.06.2023
Четыре района Белгородской области подверглись обстрелам ВСУ за сутки
0
153
10:20 14.06.2023
В контролируемых Киевом районах Запорожской области раздались взрывы — Рогов
0
161
10:00 14.06.2023
Украинские военные обстреляли позиции сослуживцев из-за конфликта с ротацией — Марочко
0
167
09:00 14.06.2023
Российские военные уничтожили позиции, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область
0
180
20:00 13.06.2023
У России много боеприпасов с обедненным ураном, но пока они не применяются — Путин
0
322

Возврат к списку