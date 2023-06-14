«Роснефть» и «Иннопрактика» усовершенствуют цифровые технологии исследования керна
17:42 14.06.2023
Компания «Роснефть» и негосударственный институт развития «Иннопрактика» в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о продолжении разработки цифровых технологий исследований керна. Стороны договорились расширить функционал корпоративного программного комплекса «РН-Цифровой керн».
Данная программа создана ООО «Тюменский нефтяной научный центр» (входит в научно-проектный блок «Роснефти») совместно с компанией «Иннопрактика» и не имеет аналогов в России и в мире по своим алгоритмам и модулям. Математическое моделирование свойств керна позволяет получить данные для прогнозирования содержания углеводородов в пласте, построения его гидродинамической модели и подбора наиболее эффективных методов разработки увеличения нефтеотдачи.
Обновленная версия программного комплекса «РН-Цифровой керн» позволит одновременно моделировать совместное течение нефти, газа и воды в керне и рассчитать одно из важнейших свойств горной породы – проницаемость трехфазной системы. Таких результатов практически невозможно достигнуть при помощи физических экспериментов с керном.
«Роснефть» успешно создает программное обеспечение, охватывающее все ключевые процессы нефтегазодобычи и применяемое для решения задач в области геологии, проектирования, разработки и эксплуатации месторождений. IT-продукты компании превосходят импортные аналоги по скорости, перечню решаемых задач, применению современных алгоритмов и понятному интерфейсу.
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