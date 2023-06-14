Ростех и Госфонд «Защитники Отечества» объединят усилия по поддержке ветеранов СВО

17:42

Госкорпорация Ростех и Государственный фонд «Защитники Отечества» будут совместно оказывать социальную поддержку ветеранам специальной военной операции (СВО) и семьям погибших бойцов. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор Госкорпорации Сергей Чемезов и председатель фонда Анна Цивилева.

Гражданам России, вернувшимся домой после выполнения задач в рамках СВО, окажут помощь по адаптации и социализации. В частности, они смогут пройти обучение и переподготовку на базе колледжей-партнеров и производственно-учебных центров организаций Ростеха, а в дальнейшем – трудоустроиться на одном из профильных предприятий Госкорпорации. Кроме того, для ветеранов СВО организуют медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение. Всеми перечисленными мерами поддержки смогут воспользоваться и близкие родственники погибших участников спецоперации.

«Ростех с самого начала спецоперации поддерживает своих сотрудников, которые принимают участие в выполнении боевых задач. В 2022–2023 годах мы выделили на эти цели свыше 1 млрд рублей. Накопленный опыт и ресурсы позволят нам масштабировать эту работу в сотрудничестве с Госфондом поддержки и синхронизировать ее с соответствующими задачами федерального масштаба. Прорабатывается вопрос об организации для ветеранов СВО лечения и оздоровления на базе наших подведомственных медучреждений, санаториев-профилакториев и домов отдыха», – сказал генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Вопросам медицинской и социальной реабилитации ветеранов в рамках соглашения уделят особое внимание. Так, Ростех выступил с инициативой создания современного центра реабилитации и протезирования с социально-спортивной инфраструктурой на базе одного из строящихся жилых комплексов в Москве. Вернувшиеся из зоны СВО будут получать там полный спектр услуг по протезированию и смогут проходить лечебно-восстановительные программы. Фонд и Госкорпорация также будут вовлекать ветеранов спецоперации в проекты, направленные на патриотическое воспитание молодежи. Одной из таких площадок станет Музей Победы, с которым в настоящее время активно сотрудничает Ростех.

Сотрудничество Ростеха и Госфонда позволит объединить богатый опыт Госкорпорации по оказанию социальной помощи и федеральную повестку, в рамках которой работают «Защитники Отечества». Государственный фонд поддержки участников СВО был учрежден Указом президента РФ Владимира Путина 3 апреля 2023 года. Основная задача фонда – персональное социальное сопровождение ветеранов СВО, семей погибших и скончавшихся от ранений бойцов и оказание им комплексной социальной поддержки. 1 июня 2023 года филиалы фонда начали работу в каждом субъекте Российской Федерации.