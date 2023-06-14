В стратегии нацбезопасности ФРГ Россия указана, как угроза "сегодня и в обозримом будущем"
18:25 14.06.2023 Источник: Интерфакс
Россия видится авторам документа угрозой для безопасности евро-атлантической зоны "сегодня и в обозримом будущем". По утверждению авторов стратегии, Китай является "партнером, конкурентом, а также соперником во всех сферах".
Среди иных угроз для ФРГ перечислены климатические изменения, стихийные бедствия, способные причинить вред важнейшей инфраструктуре Германии, возросшая вероятность голода, эпидемий и конфликтов в мире.
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