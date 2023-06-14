В стратегии нацбезопасности ФРГ Россия указана, как угроза "сегодня и в обозримом будущем"

18:25 Источник: Интерфакс

Власти ФРГ впервые представили всеобъемлющую стратегию нацбезопасности, в которой обозначили РФ в качестве основного вызова для евро-атлантического пространства, сообщает в среду Associated Press (AP).

Россия видится авторам документа угрозой для безопасности евро-атлантической зоны "сегодня и в обозримом будущем". По утверждению авторов стратегии, Китай является "партнером, конкурентом, а также соперником во всех сферах".

Среди иных угроз для ФРГ перечислены климатические изменения, стихийные бедствия, способные причинить вред важнейшей инфраструктуре Германии, возросшая вероятность голода, эпидемий и конфликтов в мире.