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В стратегии нацбезопасности ФРГ Россия указана, как угроза "сегодня и в обозримом будущем"

18:25 14.06.2023 Источник: Интерфакс

Власти ФРГ впервые представили всеобъемлющую стратегию нацбезопасности, в которой обозначили РФ в качестве основного вызова для евро-атлантического пространства, сообщает в среду Associated Press (AP).

Россия видится авторам документа угрозой для безопасности евро-атлантической зоны "сегодня и в обозримом будущем". По утверждению авторов стратегии, Китай является "партнером, конкурентом, а также соперником во всех сферах".

Среди иных угроз для ФРГ перечислены климатические изменения, стихийные бедствия, способные причинить вред важнейшей инфраструктуре Германии, возросшая вероятность голода, эпидемий и конфликтов в мире.

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