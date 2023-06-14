По мнению главы МИД Украины, совет «Украина – НАТО» это – «танк без пушки»
19:00 14.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В нашем разговоре я поблагодарил Анналену Бербок за поддержку. Мы обсудили Вильнюс (саммит НАТО в Вильнюсе 11–12 июля — прим. ТАСС)», — указал глава украинского МИД. «Позиция Украины ясна: создание Совета НАТО — Украина без того, чтобы сделать сильный шаг в направлении членства, это все равно что предоставить танк без пушки», — добавил Кулеба. Он высказал мнение, что Украина нужна НАТО в качестве страны-члена, а не привилегированного партнера.
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