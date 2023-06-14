Председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречу с Биллом Гейтсом - СМИ

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу примет прибывшего с визитом в КНР американского миллиардера и филантропа Билла Гейтса. Об этом, ссылаясь на сведения, полученные от трех источников, сообщило в среду агентство Рейтер.

По словам двух собеседников издания, лидер КНР планирует один на один побеседовать с Гейтсом. Третий подтвердил, что встреча готовится, однако не привел каких-либо подробностей.