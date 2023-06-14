У властей Украины был план подорвать мосты через Днепр в окрестностях Киева - СМИ

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинское руководство рассматривало возможность подрыва мостов через Днепр под Киевом после начала специальной военной операции РФ, чтобы затруднить продвижение российских войск. О наличии таких планов, которые помешал осуществить главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, сообщила в среду вещательная корпорация Би-би-си.

По словам источника Би-би-си, высокопоставленные лица, которые тогда обсуждали эти планы, позвонили Залужному, чтобы узнать, что он думает по этому поводу. Как заявил собеседник вещательной корпорации, генерал настаивал, что делать этого не надо «ни при каких обстоятельствах», так как это «будет предательством в отношении как гражданских, так и военных», остававшихся на восточном берегу Днепра.