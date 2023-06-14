У властей Украины был план подорвать мосты через Днепр в окрестностях Киева - СМИ
20:40 14.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По словам источника Би-би-си, высокопоставленные лица, которые тогда обсуждали эти планы, позвонили Залужному, чтобы узнать, что он думает по этому поводу. Как заявил собеседник вещательной корпорации, генерал настаивал, что делать этого не надо «ни при каких обстоятельствах», так как это «будет предательством в отношении как гражданских, так и военных», остававшихся на восточном берегу Днепра.
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