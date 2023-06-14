Россия не будет продлевать зерновую сделку, если соглашение не заработает полностью - Лавров

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ни о каком продлении зерновой сделки не может идти речи, если пакет договоренностей не заработает. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 46-м заседании совета глав МИД Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Текст выступления опубликован на сайте дипведомства.

«Вынужден вновь констатировать: если стамбульский „пакет“ [договоренностей] не заработает, как он был инициирован генсеком ООН [Антониу Гутерришем], до 17 июля, то ни о каком дальнейшем продлении речи идти не может», — указал министр.