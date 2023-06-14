Россия не будет продлевать зерновую сделку, если соглашение не заработает полностью - Лавров
20:50 14.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Вынужден вновь констатировать: если стамбульский „пакет“ [договоренностей] не заработает, как он был инициирован генсеком ООН [Антониу Гутерришем], до 17 июля, то ни о каком дальнейшем продлении речи идти не может», — указал министр.
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