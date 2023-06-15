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Начальник Военного штаба ЕС: Об отправке войск НАТО на Украину "не может быть и речи"

23:03 14.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введение войск НАТО на территорию Украины невозможно, этого нет и не будет в планах альянса. Об этом в среду в эфире телеканала Эль-се-и заявил начальник Военного штаба ЕС Эрве Блежан, командующий тренировочной миссией Евросоюза для украинских военных.

«Об этом не может быть и речи. Направлять сухопутные войска на Украину — значит становиться стороной конфликта и быть в состоянии войны с Россией. Никто этого не хочет, ни НАТО, ни Европейский союз, — отметил он, комментируя слова бывшего генерального секретаря НАТО (2009-2014) Андерса Фога Расмуссена, считающего такой вариант возможным. — Мы не являемся стороной конфликта и не будем ей становиться».

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