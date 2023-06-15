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МЭР Молдавии: Я думаю, что наш выход из СНГ неизбежен

22:57 14.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молдавия должна как можно скорее выйти из СНГ, но при этом сохранить подписанные в рамках этого объединения соглашения, которые полезны для ее экономики. Такое мнение высказал в среду министр экономического развития республики Дмитрий Алайба.

«Я думаю, что наш выход из СНГ неизбежен, это несовместимо с членством в ЕС, и, вероятно, было бы неправильно и неискренне ждать до последнего момента — выбор народа Молдавии ясен», — сказал Алайба в эфире телеканала N-4. Вместе с тем он подчеркнул, что правительство хочет сохранить экономически выгодные для страны соглашения, которые были подписаны в рамках Содружества.

«Мы проанализировали все соглашения в рамках СНГ, в большинстве из них у нас нет надобности. Но те договоры, которые приносят выгоду предпринимателям, мы не станем разрывать. Молдавия добровольно не покинет ни один рынок. Но из большей части соглашений мы должны выйти, они неэффективны», — пояснил министр.

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