МЭР Молдавии: Я думаю, что наш выход из СНГ неизбежен
22:57 14.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я думаю, что наш выход из СНГ неизбежен, это несовместимо с членством в ЕС, и, вероятно, было бы неправильно и неискренне ждать до последнего момента — выбор народа Молдавии ясен», — сказал Алайба в эфире телеканала N-4. Вместе с тем он подчеркнул, что правительство хочет сохранить экономически выгодные для страны соглашения, которые были подписаны в рамках Содружества.
«Мы проанализировали все соглашения в рамках СНГ, в большинстве из них у нас нет надобности. Но те договоры, которые приносят выгоду предпринимателям, мы не станем разрывать. Молдавия добровольно не покинет ни один рынок. Но из большей части соглашений мы должны выйти, они неэффективны», — пояснил министр.
НОВОСТИ
- 23:03 14.06.2023
- Начальник Военного штаба ЕС: Об отправке войск НАТО на Украину "не может быть и речи"
- 20:50 14.06.2023
- Россия не будет продлевать зерновую сделку, если соглашение не заработает полностью - Лавров
- 20:40 14.06.2023
- У властей Украины был план подорвать мосты через Днепр в окрестностях Киева - СМИ
- 19:35 14.06.2023
- Председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречу с Биллом Гейтсом - СМИ
- 19:00 14.06.2023
- По мнению главы МИД Украины, совет «Украина – НАТО» это – «танк без пушки»
- 18:25 14.06.2023
- В стратегии нацбезопасности ФРГ Россия указана, как угроза "сегодня и в обозримом будущем"
- 17:42 14.06.2023
- Ростех и Госфонд «Защитники Отечества» объединят усилия по поддержке ветеранов СВО
- 17:42 14.06.2023
- «Роснефть» и «Иннопрактика» усовершенствуют цифровые технологии исследования керна
- 17:40 14.06.2023
- Генсек НАТО подтвердил потери западной техники ВСУ
- 17:12 14.06.2023
- Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием теплой телеграммой — Ушаков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать