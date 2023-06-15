ВС России пресекли попытку ВСУ перегруппироваться на запорожском направлении

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие группировки войск «Восток» не дали украинским войскам перегруппироваться на запорожском направлении и уничтожили гаубицу Д-30 и живую силу противника. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«На запорожском направлении противник вел разведку, огонь из артиллерийских орудий, а также предпринимал попытки провести перегруппировку сил. Артиллерийским огнем группировки уничтожена буксируемая гаубица Д-30, нанесено поражение по скоплению живой силы противника», — сказал он.

Кроме того, средствами ПВО были сбиты шесть украинских БПЛА типа «Фурия», «Валькирия» и «Лелека».