В Крыму за ночь и утро сбиты или заглушены 9 БПЛА

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотник сдетонировал в селе Докучаево Красногвардейского района Крыма, жертв нет, выбиты стекла в ряде жилых домов. Всего за ночь и утро четверга сбиты или заглушены 9 беспилотников, написал в телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.

«За сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано девять БПЛА: шесть аппаратов сбито силами ПВО, три — заглушено и посажено средствами РЭБ. Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево. Жертв нет, в ряде домов выбиты стекла. Все службы выехали на место», — написал он.