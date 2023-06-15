В Крыму за ночь и утро сбиты или заглушены 9 БПЛА
09:05 15.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Беспилотник сдетонировал в селе Докучаево Красногвардейского района Крыма, жертв нет, выбиты стекла в ряде жилых домов. Всего за ночь и утро четверга сбиты или заглушены 9 беспилотников, написал в телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.
«За сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано девять БПЛА: шесть аппаратов сбито силами ПВО, три — заглушено и посажено средствами РЭБ. Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево. Жертв нет, в ряде домов выбиты стекла. Все службы выехали на место», — написал он.
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