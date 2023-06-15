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Почти двадцать стран хотят присоединиться к БРИКС — Рябков

09:20 15.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество стран, желающих присоединиться к БРИКС, продолжает расти и уже достигло почти двух десятков. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Список претендентов на вхождение в объединение продолжает пополняться. Количество государств, заинтересованных в том, чтобы войти в состав этого объединения, приближается к двум десяткам. Это отражение возрастающей и уже очень существенной роли БРИКС на международной арене как объединения единомышленников, я хотел бы это подчеркнуть», — сказал замминистра.

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