В Новосибирске строительный кран упал на автомобили, крановщица погибла

09:32 Источник: Известия

Башенный кран с крановщицей внутри упал на стройке в Новосибирске, женщина погибла. Об этом сообщили в местном управлении МВД в четверг, 15 июня.

«В 9:15 (5:15 по мск) в полицию поступило сообщение об обрушении строительного крана в Октябрьском районе Новосибирска на улице В. Заровного. Установлено, что погибла женщина-крановщица 1966 года рождения», — говорится в сообщении УМВД.

На кадрах видно, что башня крана упала, перевалившись за пределы строительной площадки жилого комплекса на территорию парковки. По предварительным данным, повреждены оказались восемь автомобилей.

В настоящее время на месте работают сотрудники следственного комитета и прокуратуры. Обстоятельства произошедшего выясняются. Известия