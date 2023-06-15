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В Новосибирске строительный кран упал на автомобили, крановщица погибла

09:32 15.06.2023 Источник: Известия

Башенный кран с крановщицей внутри упал на стройке в Новосибирске, женщина погибла. Об этом сообщили в местном управлении МВД в четверг, 15 июня. 

«В 9:15 (5:15 по мск) в полицию поступило сообщение об обрушении строительного крана в Октябрьском районе Новосибирска на улице В. Заровного. Установлено, что погибла женщина-крановщица 1966 года рождения», — говорится в сообщении УМВД.

На кадрах видно, что башня крана упала, перевалившись за пределы строительной площадки жилого комплекса на территорию парковки. По предварительным данным, повреждены оказались восемь автомобилей.

В настоящее время на месте работают сотрудники следственного комитета и прокуратуры. Обстоятельства произошедшего выясняются.  Известия

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