В Новосибирске строительный кран упал на автомобили, крановщица погибла
09:32 15.06.2023 Источник: Известия
Башенный кран с крановщицей внутри упал на стройке в Новосибирске, женщина погибла. Об этом сообщили в местном управлении МВД в четверг, 15 июня.
«В 9:15 (5:15 по мск) в полицию поступило сообщение об обрушении строительного крана в Октябрьском районе Новосибирска на улице В. Заровного. Установлено, что погибла женщина-крановщица 1966 года рождения», — говорится в сообщении УМВД.
На кадрах видно, что башня крана упала, перевалившись за пределы строительной площадки жилого комплекса на территорию парковки. По предварительным данным, повреждены оказались восемь автомобилей.
В настоящее время на месте работают сотрудники следственного комитета и прокуратуры. Обстоятельства произошедшего выясняются. Известия
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