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Сбербанк в июле выпустит новую партию платежных стикеров

09:04 15.06.2023

Сбербанк в июле выпустит новую партию платежных стикеров. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев на полях ПМЭФ.

«В июле мы выпустим новую партию платежных стикеров с несколькими оригинальными дизайнами на выбор клиента. Пока точное количество мы определяем – это будет зависеть от спроса наших клиентов, но оно точно будет больше предыдущего объема», – рассказал он.

В феврале Сбер выпустил 100 тыс. стикеров, которые были разобраны за несколько часов. «За это время мы внимательно изучили пользовательский опыт и провели ряд улучшений», – отметил Царев.

Платежный стикер – вариант Дебетовой СберКарты «Мир». «Параметры его использования аналогичны. Можно настроить ПИН-код, установить лимит по тратам и ограничения по операциям, или заблокировать стикер в случае утраты», – рассказал Царев.

В первую очередь технология нужна владельцам iPhone, которые привыкли совершать платежи бесконтактно. «Стикер крепится к смартфону и выглядит как обычная банковская карта, но в несколько раз меньше. Пользователю достаточно отломить часть, предназначенную для крепления, снять защитный слой и наклеить стикер на заднюю панель смартфона. Платить стикером можно везде, где есть терминал для бесконтактных платежей, снимать наличные в банкоматах с бесконтактной авторизацией», – пояснил представитель Сбербанка.

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