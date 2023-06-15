ВСУ не удалось в ходе контрнаступления добиться ни малейших успехов - Макгрегор

10:00 Источник: Газета.Ru

Бывший советник министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор считает, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удалось в ходе контрнаступления добиться ни малейших успехов. Об этом Макгрегор заявил в интервью каналу Judging Freedom.

По мнению экс-советника, украинские войска за предыдущие дни не достигли никаких целей. Смысл контрнаступления ВСУ заключался в прорыве главной линии российской обороны и дальнейшему продвижению по направлению к Мелитополю. А этого, как раз, и не произошло.

Макгрегор подчеркнул, что все украинские «успехи», продемонстрированные в представленных отчетах, не обладают никакой ценностью, так как они расположены очень далеко от линии боевого соприкосновения. В частности, показанные ВСУ несколько захваченных разрушенных строений находятся на расстоянии 15–25 км от позиций российских войск.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон оценил потери Вооруженных сил Украины с начала контрнаступления как колоссальные. Газета.Ru