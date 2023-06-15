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НОВОСТИ

Япония в мае нарастила импорт зерновых из РФ на 2 098% — Минфин

10:05 15.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония в мае 2023 года нарастила импорт зерновых из России на 2 098,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг японским Минфином данные.

Согласно этим цифрам, в прошлом месяце Япония также снизила импорт овощей из России на 82%, а импорт рыбы и морепродуктов увеличила на 14,6%.

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