Япония в мае нарастила импорт зерновых из РФ на 2 098% — Минфин

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония в мае 2023 года нарастила импорт зерновых из России на 2 098,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг японским Минфином данные.

Согласно этим цифрам, в прошлом месяце Япония также снизила импорт овощей из России на 82%, а импорт рыбы и морепродуктов увеличила на 14,6%.