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НОВОСТИ

ВСУ безуспешно пытались прорваться под Артемовском — советник Пушилина

10:20 15.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в минувшие сутки предприняли серьезную, но безуспешную попытку прорваться под Артемовском. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

«Вчера у противника была очень серьезная задача под Артемовском, он пробовал прорваться, но у него там ничего не получилось», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

В этой связи Кимаковский высоко отметил работу российских сил по отражению атаки.

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