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НОВОСТИ

При крушении мотодельтаплана в Челябинской области погибли два человека

10:32 15.06.2023 Источник: Коммерсант.ru

Мотодельтаплан упал в поселке в Челябинской области, погибли два человека. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.

Крушение произошло 14 июня вечером в районе поселка Совхозный Катав-Ивановского района Челябинской области. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР уточнило, что погибли двое мужчин 1985 и 1987 годов рождения. Полет был получен в качестве подарка на день рождения одним из них.  Коммерсантъ

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