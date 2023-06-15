При крушении мотодельтаплана в Челябинской области погибли два человека

10:32 Источник: Коммерсант.ru

Мотодельтаплан упал в поселке в Челябинской области, погибли два человека. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.

Крушение произошло 14 июня вечером в районе поселка Совхозный Катав-Ивановского района Челябинской области. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР уточнило, что погибли двое мужчин 1985 и 1987 годов рождения. Полет был получен в качестве подарка на день рождения одним из них. Коммерсантъ