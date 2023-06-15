Сбер: Часть населения продолжает жить в сберегательной модели
10:23 15.06.2023
Часть населения России продолжает жить в сберегательной модели, рост портфеля срочных и накопительных вкладов в Сбере составляет уже порядка 9%. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев в интервью Бизнес ФМ в рамках ПМЭФ.
«Мы видим, что объемы пассивов растут, и на наш взгляд, это хороший показатель – часть населения продолжает жить в сберегательной модели. Если мы говорим про нашу динамику, то увеличение нашего портфеля срочных и накопительных вкладов уже в этом году составляет около 9%. Мы понимаем, что клиенты продолжают сберегать», – сказал Царев.
При этом часть клиентов увеличивают свои траты, о чем говорит рост потребительских кредитов, добавил он. «Мы видим, что качество портфеля не ухудшается и при этом портфель растет», – добавил Царев.
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