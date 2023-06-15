Сбер: На рынке ипотеки нет перегрева

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На рынке ипотеки отсутствует перегрев, отметил первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев в интервью Бизнес ФМ. «В прошлом году мы видели рост рынка, потом его коррекцию, в том числе по ценам на жилье. Поэтому сказать, что на этом рынке сейчас есть какой-то пузырь – наверное, это не совсем так», – отметил он.

По его словам, люди все чаще используют ипотеку в качестве возможности улучшить свои жилищные условия. «Большое количество семей используют ипотеку, с которой они живут довольно длительный период времени. Кто-то продает квартиру, в которой еще есть ипотека, покупает новую. Раньше это казалось невозможным. Она из наших сейчас задач – правильно состыковать продукты таким образом, чтобы вы могли и старую квартиру продать, а новую получить», – подчеркнул Царев.

Кроме того, он отметил растущий спрос на ипотеку на индивидуальное жилье. «Сбер делает определенные шаги к тому, что даже когда клиент строит дом сам, банк это тоже мог это финансировать. С этим есть и свои сложности. В ряде случаев клиенты несколько оптимистично оценивают, сколько для них будет стоить строительство, когда они делают это сами. Кажется, что, когда я делаю сам, я это сделаю дешевле. Опыта не всегда у клиентов достаточно, учитывая все те расходы, которые возникнут во время этого строительства. Поэтому по мере того, как развивается сам ИЖС, параллельно развиваются банковские продукты», – рассказал Царев.