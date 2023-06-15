Сбер: На рынке ипотеки нет перегрева
10:29 15.06.2023
На рынке ипотеки отсутствует перегрев, отметил первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев в интервью Бизнес ФМ. «В прошлом году мы видели рост рынка, потом его коррекцию, в том числе по ценам на жилье. Поэтому сказать, что на этом рынке сейчас есть какой-то пузырь – наверное, это не совсем так», – отметил он.
По его словам, люди все чаще используют ипотеку в качестве возможности улучшить свои жилищные условия. «Большое количество семей используют ипотеку, с которой они живут довольно длительный период времени. Кто-то продает квартиру, в которой еще есть ипотека, покупает новую. Раньше это казалось невозможным. Она из наших сейчас задач – правильно состыковать продукты таким образом, чтобы вы могли и старую квартиру продать, а новую получить», – подчеркнул Царев.
Кроме того, он отметил растущий спрос на ипотеку на индивидуальное жилье. «Сбер делает определенные шаги к тому, что даже когда клиент строит дом сам, банк это тоже мог это финансировать. С этим есть и свои сложности. В ряде случаев клиенты несколько оптимистично оценивают, сколько для них будет стоить строительство, когда они делают это сами. Кажется, что, когда я делаю сам, я это сделаю дешевле. Опыта не всегда у клиентов достаточно, учитывая все те расходы, которые возникнут во время этого строительства. Поэтому по мере того, как развивается сам ИЖС, параллельно развиваются банковские продукты», – рассказал Царев.
НОВОСТИ
- 10:47 15.06.2023
- Сбер запустит перевозки на беспилотных грузовиках
- 10:39 15.06.2023
- Сбер заключил первую сделку передачи цифровых финансовых активов на золото третьим лицам
- 10:34 15.06.2023
- Вклады в юанях в Сбере выросли с начала года на 60%
- 10:32 15.06.2023
- При крушении мотодельтаплана в Челябинской области погибли два человека
- 10:23 15.06.2023
- Сбер: Часть населения продолжает жить в сберегательной модели
- 10:20 15.06.2023
- ВСУ безуспешно пытались прорваться под Артемовском — советник Пушилина
- 10:17 15.06.2023
- Месячная аудитория «СберБанк Онлайн» составит 80 миллионов пользователей
- 10:05 15.06.2023
- Япония в мае нарастила импорт зерновых из РФ на 2 098% — Минфин
- 10:00 15.06.2023
- ВСУ не удалось в ходе контрнаступления добиться ни малейших успехов - Макгрегор
- 09:32 15.06.2023
- В Новосибирске строительный кран упал на автомобили, крановщица погибла
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать