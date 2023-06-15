Вклады в юанях в Сбере выросли с начала года на 60%
10:34 15.06.2023
Портфель вкладов в юанях в Сбере с начала 2023 года увеличился на 60%. Об этом рассказал в интервью Бизнес ФМ в рамках ПМЭФ первый заместитель председателя правления кредитной организации Кирилл Царев.
Сбер также запустил вклады в дирхамах (денежная единица ОАЭ). На текущий момент диапазон ставок составляет от 2 до 3%.
Другие варианты размещения средств – бонды, в том числе в юанях. По словам Царева, количество эмитентов будет расти, и данный рынок будет развиваться и дальше. «Мы готовимся запустить ряд фондов для того, чтобы можно было вложить в долговые бумаги. Дополнительной альтернативой для сбережений остаются так называемые «металлические счета» или физическое золото», – сказал Царев.
При этом он подчеркнул, что Россия – рублевая страна. «У нас продолжает расти доля рублей в наших пассивах и сокращаться доля валютных вкладов, и с точки зрения стабильности и системы, и страны, это гораздо лучше. В любом случае, когда вы берете другую валюту, это определенные риски с точки зрения доходности. Поэтому большая часть населения должна быть ориентирована на рубли», – отметил Царев.
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