Сбер запустит перевозки на беспилотных грузовиках
10:47 15.06.2023
Сбер в ближайшее время запустит коммерческие автономные грузоперевозки. Об этом сообщил старший вице-президент, СТО, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев на ПМЭФ-2023. По его словам, этим займется СберАвтоТех, компания-разработчик технологии автономного вождения.
«Технология автономного вождения, разрабатываемая СберАвтоТех, адаптируема к разным видам транспорта, поэтому на беспилотных грузовиках мы смогли применить весь опыт, наработанный на легковых автомобилях, – рассказал он. – Все грузовики прошли необходимые испытания и сертификацию. Сейчас, помимо центра испытаний, они тестируются на реальных маршрутах и в соответствии с бизнес-требованиями наших партнеров. А в ближайшее время мы планируем запустить коммерческие автономные грузоперевозки».
Беспилотные грузовики будут выполнять перевозки самостоятельно, однако, в соответствии с установленными требованиями, в салоне автомобиля будет находиться водитель-испытатель для контроля за безопасностью поездки, подчеркнул Андрей Белевцев.
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