РФ исходит из того, что ЮАР обеспечит «иммунитет» Путину во время саммита БРИКС — Рябков
11:00 15.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия исходит из того, что Южно-Африканская Республика обеспечит юрисдикционный иммунитет президенту РФ Владимиру Путину во время саммита БРИКС в августе. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Считаем пресловутый ордер Международного уголовного суда (МУС) [на арест президента РФ] юридически ничтожным, провокационным и категорически неприемлемым», — сказал замминистра.
«Исходим из того, что южноафриканская сторона в качестве страны — хозяйки саммита БРИКС, безусловно, будет руководствоваться тем пониманием, что высшие должностные лица пользуются абсолютным юрисдикционным иммунитетом от подобных преследований, — указал Рябков. — Соответствующие сигналы южноафриканской стороне нами направлены, и мы исходим из того, что именно таким образом и будет организовано все, что связано с саммитом и предстоящим участием в нем руководства Российской Федерации».
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