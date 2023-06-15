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Путин отметил впечатляющие успехи Китая под руководством Си Цзиньпина

11:05 15.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин отметил впечатляющие успехи Китая под руководством Си Цзиньпина, а также укрепление позиций Пекина на международной арене. Глава российского государства направил китайскому лидеру поздравление по случаю его 70-летнего юбилея.

«Под вашим руководством Китайская Народная Республика добилась впечатляющих успехов: уверенный рост демонстрирует национальная экономика, повышается благосостояние граждан, укрепляются позиции Пекина на мировой арене», — говорится в послании Путина Си Цзиньпину, опубликованном на сайте Кремля.

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